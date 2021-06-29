Надеюсь, без юридических "мин", – Зеленский о законе, который запускает судебную реформу
Источник:телеграм Владимира Зеленского
Верховная Рада 29 июня приняла закон, который предусматривает порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей. Президент Зеленский назвал эту новость хорошей и выразил надежду, что документ "не исказили поправочным спамом".
Глава государства подчеркнул, что третьей важнейшей для украинцев ценностью, после свободы и безопасности, является справедливость. Именно поэтому власть и использует различные инструменты для торжества справедливости.
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Приняли закон для возобновления работы ВККС
Наконец принят законопроект для возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей. Надеюсь, что никому не удалось спрятать в законопроекте юридические "мины" или исказить его содержание "поправочным спамом",
– написал президент.
Он отметил, что ВККС надо сформировать так, чтобы у ее членов не было связей с так называемой судейской мафией.Обратите внимание! Зеленский отметил, что есть те, кто против привлечения международных экспертов к отбору членов ВККС. Эти люди, считает президент, против реальной судебной реформы в Украине.
Что известно о принятии закона
Закон о порядке формирования Высшей квалификационной комиссии судей нардепы приняли 293 голосами. Перед этим в документ внесли около 50 правок.
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Принятие закона уже приветствовали в посольстве США в Украине. Дипломаты отметили, что еще ждут принятия законопроекта №5068 о реформировании Высшего совета правосудия.