Надеюсь на это, – "слуга" Бардина сказала, когда могут уволить Тарана

Об отставке министра обороны Андрея Тарана говорят уже несколько месяцев. В "Слуге народа" надеются, что это случится осенью.

Такое мнение высказала "слуга народа" Марина Бардина в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале. По ее словам, к Тарану есть много вопросов.

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"Я не исключаю того, что этот министр может быть заменен. Я надеюсь, что осенью министра заменят", – сказала Бардина.

Почему отставку затягивают

По словам "слуги", назначения такого уровня должны быть при абсолютной подготовке.

Это изменение всего министерства. Это надо делать в правильный момент, когда риски любой эскалации, конфликтов, проблем на Востоке Украины минимизированы,

– отметила Бардина.

Однако она считает, что к военным учениям России и Беларуси "Запад-2021" не стоит привязываться.

"Да, есть наращивание техники, но такое было и весной. Государство владеет всей информацией, которая позволит в правильный момент принять кадровое решение", – подытожила Бардина.

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