Надеюсь, Лавров поговорит с властью и гуманитарный коридор из Мариуполя заработает, – Кулеба

В турецкой Анталии состоялась встреча главы МИД Дмитрия Кулебы и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Потом Кулеба рассказал о первых итогах.

Кулеба подчеркнул, что Мариуполь является одним из самых трудных направлений. Он надеется, что Лавров поговорит с властями России, чтобы разблокировать гуманитарный коридор.

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Я искренне надеюсь, что Министр Лавров проведет коммуникацию с теми в России, кто принимает такие решения и гуманитарный коридор все же заработает. Я сохраняю надежду, что Россия чисто из человеческих соображений и сострадания к тем, кто страдает от их пуль и бомб в Мариуполе, это сделает,

– сказал Кулеба.

По его словам, там есть и тысячи младенцев, которые находятся на грани смерти из-за отсутствия необходимых лекарств.

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