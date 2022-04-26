Надеются остановить движение товаров в обе стороны, – Денисенко об обстреле железной дороги оккупантами
Российские военные в течение нескольких дней нарастили обстрелы по железнодорожной инфраструктуре Украины. Стратегия врага состоит в том, чтобы остановить движение товаров.
Россия изменила стратегию
Об этом рассказал в эфире канала "Рада" советник главы МВД Вадим Денисенко, сообщает 24 канал. Он обратил внимание, что оккупанты изменили стратегию.
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По словам Денисенко, сначала россияне обстреливали украинские нефтебазы, пытаясь разрушить цепи поставок топлива.
Советник Дениса Монастырского констатировал, что оккупантам в целом это не удалось сделать, поскольку топливо в Украине рассредоточили.
После этого, по словам Денисенко, враг сменил стратегию и начал стрелять по железнодорожной инфраструктуре. В планах россиян остановить товародвижение в Украине.
Они считают, что это позволит остановить движение товаров в обоих направлениях. Как из центра к востоку, куда идут продукты и все, что нужно армии, так с востока на запад,
– рассказал он.
Также Денисенко подчеркнул, что российские оккупанты блокируют украинские порты. Следовательно, весь экспорт Украины происходит через западную границу.
Поэтому-то, по словам советника главы МВД, россияне и обстреливают железную дорогу, потому что думают, что смогут сломать экспорт Украины. Денисенко отметил, что экспорт – главный фактор финансовых поступлений для бюджета Украины.
Пока то что делают россияне, рассказал Денисенко, только замедляет работу железной дороги и вызывает определенные задержки.
Россия обстреляла украинскую железную дорогу
- Только 25 апреля под обстрелом российских оккупантов оказались 5 железнодорожных станций на Западе и в Центре Украины.
- Оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по Львовской области, в результате чего произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции "Красное".
- Также россияне нанесли ракетный удар по Ровненской области, из-за чего потерпела разрушение железная дорога возле Здолбунова.
- В результате обстрелов погиб один человек на станции "Козятин". Еще четыре человека – ранены.
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