Надеются остановить движение товаров в обе стороны, – Денисенко об обстреле железной дороги оккупантами

Российские военные в течение нескольких дней нарастили обстрелы по железнодорожной инфраструктуре Украины. Стратегия врага состоит в том, чтобы остановить движение товаров.

Россия изменила стратегию

Об этом рассказал в эфире канала "Рада" советник главы МВД Вадим Денисенко, сообщает 24 канал. Он обратил внимание, что оккупанты изменили стратегию.

К теме Враг продолжает системно уничтожать железнодорожную инфраструктуру: восстановление займет месяцы

По словам Денисенко, сначала россияне обстреливали украинские нефтебазы, пытаясь разрушить цепи поставок топлива.

Советник Дениса Монастырского констатировал, что оккупантам в целом это не удалось сделать, поскольку топливо в Украине рассредоточили.

После этого, по словам Денисенко, враг сменил стратегию и начал стрелять по железнодорожной инфраструктуре. В планах россиян остановить товародвижение в Украине.

Они считают, что это позволит остановить движение товаров в обоих направлениях. Как из центра к востоку, куда идут продукты и все, что нужно армии, так с востока на запад,

– рассказал он.

Также Денисенко подчеркнул, что российские оккупанты блокируют украинские порты. Следовательно, весь экспорт Украины происходит через западную границу.

Поэтому-то, по словам советника главы МВД, россияне и обстреливают железную дорогу, потому что думают, что смогут сломать экспорт Украины. Денисенко отметил, что экспорт – главный фактор финансовых поступлений для бюджета Украины.

Пока то что делают россияне, рассказал Денисенко, только замедляет работу железной дороги и вызывает определенные задержки.

Россия обстреляла украинскую железную дорогу

Узнайте больше – Садовый об утреннем обстреле Львовской области: Это серьезный железнодорожный узел: смотрите видео