"Я жива – на зло врагам": Савченко появилась на видео после слухов о гибели

Надежда Савченко опровергла слухи о своей гибели на фронте, которые активно распространяли российские пропагандисты. Она опубликовала видео с фронта.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на опубликованное ею видео. Надежда Савченко опровергла фейки российских пропагандистов о своей якобы гибели на фронте.

Читайте также Безуглая и Савченко написали друг на друга заявления в СБУ: что известно о конфликте

Надежда Савченко вернулась с видеообращением

Она опубликовала видеообращение в соцсетях, где заверила, что жива и продолжит бороться несмотря на вражеские вбросы.

Я жива и жить буду всем врагам назло, как и живет наша Украина. Надежда не умирает,

– заявила Савченко.

Ранее российский "военкор" Владимир Романов утверждал, якобы 11 мая по штабу 112 бригады теробороны ударили авиабомбой, и Савченко, которая командовала ротой, погибла. Эту информацию сразу опровергла ее сестра Вера, назвав пропаганду РФ "жалкой фантазией".

Савченко и ее сестру мобилизовали весной 2022 года. Ранее вокруг экс-депутата вспыхивали скандалы: в частности, в 2024-м ее обвиняли в "самовольном" приказе отступления, что якобы повлияло на ситуацию в Очеретино. Савченко в ответ обратилась в СБУ и ГБР с призывом проверить депутата Марьяну Безуглую, которая инициировала обвинения.