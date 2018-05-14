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Надежде Савченко назначили бесплатного адвоката

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Надежде Савченко назначили бесплатного адвоката
Надежде Савченко назначили бесплатного адвоката / ria.ru

Сегодня, 14 мая, во время рассмотрения Шевченковским райсудом Киева вопрос продления меры пресечения для Надежды Савченко, политик попросила предоставить ей бесплатного (государственного) адвоката.

Савченко написала 4 заявления-отказа от предыдущих адвокатов, сообщает Украинская правда.

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Савченко пояснила: "Я написала в пятницу все эти отказы, но передать следователю смогла только сегодня утром, потому что почта в тюрьме работает в определенные рабочие дни".

Я не являюсь олигархом и из богатой семьи – я не могу позволить себе платных адвокатов,
– сказала Савченко.

"Мне очень непонятно слышать публичные заявления адвокатов, что они разрывают со мной сотрудничество за некорректное поведение моей сестры. Я считаю, что адвокаты не имеют права настраивать своих подзащитных против их родственников", – добавила Савченко.

Надежда Савченко подтвердила, что отказывается от услуг всех адвокатов и попросила предоставить ей государственного защитника.

"Я разрываю сотрудничество со всеми адвокатами и прошу предоставить мне... Я готова защищаться сама, но понимаю, что по закону вы должны мне предоставить бесплатного адвоката", – сказала депутат.

Как сообщает Общественное радио, Надежде Савченко назначили нового адвоката из Ценра бесплатной правовой помощи Юлию Ткач. Защитница прибыла к Шевченковскому райсуду, где проходило заседание. Ей сразу передали материалы дела и она попросила время для конфиденциальной беседы. Судья решил перенести заседание на утро 15 мая.

Напомним, ранее стало известно, что адвокаты арестованного нардепа Надежды Савченко Олег Соловей и Дмитрий Бугай прекратили с ней сотрудничество по взаимному согласию. Впоследствии появилась информация, что защитником Савченко может стать адвокат Александр Шадрин.

 

Теги: Новости политики Задержание Савченко Надежда Савченко
Источник: 24 Канал
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