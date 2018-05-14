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Надії Савченко призначили безкоштовного адвоката

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Надії Савченко призначили безкоштовного адвоката
Надії Савченко призначили безкоштовного адвоката / ria.ru

Сьогодні, 14 травня, під час розгляду Шевченківським райсудом Києва питання продовження запобіжного заходу для Надії Савченко, політик попросила надати їй безкоштовного (державного) адвоката.

Савченко написала 4 заяви-відмови від попередніх адвокатів, повідомляє Українська правда

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Савченко пояснила: "Я написала у п'ятницю всі ці відмови, але передати слідчому змогла тільки сьогодні зранку, бо пошта у в’язниці працює в певні робочі дні".

Я не є олігархом і з багатої родини – я не можу собі дозволити платних адвокатів,
– сказала Савченко.

"Мені дуже незрозуміло чути публічні заяви адвокатів, що вони розривають зі мною співпрацю через некоректну поведінку моєї сестри. Я вважаю, що адвокати не мають права налаштовувати своїх підзахисних проти їхніх родичів", – додала Савченко.

Надія Савченко підтвердила, що відмовляється від послуг всіх адвокатів і попросила надати їй державного захисника. 

"Я розриваю співпрацю з усіма адвокатами і прошу надати мені… Я готова захищатися сама – але розумію, що за законом ви повинні мені надати безкоштовного адвоката", – сказала депутат.

Як повідомляє Громадське радіо, Надії Савченко призначили нового адвоката із Ценру безоплатної правової допомоги Юлію Ткач. Захисниця прибула до Шевченківського райсуду, де відбувалося засідання. Їй одразу передали матеріали справи і вона попросила час для конфіденційної розмови. Суддя вирішив перенести засідання на ранок 15 травня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що адвокати заарештованого нардепа Надії Савченко Олег Соловей і Дмитро Бугай припинили з нею співпрацю за взаємною згодою. Згодом з'явилася інформація, що захисником Савченко може стати адвокат Олександр Шадрін

 

Теги: Новини політики Затримання Савченко Надія Савченко
Джерело: 24 Канал
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