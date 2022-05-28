Надежды на переговоры сейчас нет, – в Пентагоне озвучили свое видение ситуации в Донбассе

В Пентагоне заявили, что по состоянию на 27 мая боевые действия на Донбассе очень динамичны. Ситуация меняется каждый день.

Спикер Пентагона подчеркнул, что украинцы дают жесткое сопротивление российским захватчикам. Украинские защитники и защитницы очень активны в своей борьбе. В частности, в Харьковской области ВСУ продолжают отвергать россиян.

Пентагон публично отреагировал на запрос Украины относительно ракет большой дальности

В Пентагоне зафиксировали определенное продвижение русских захватчиков на Востоке. Его связывают с тем, что противник сосредоточил массированное пришествие на наименьшем участке фронта. Однако ВСУ не дают российским захватчикам достичь значительных успехов.

Кирби подчеркнул, что ситуация стремительно меняется. До этого в режиме реального времени нужно адаптироваться как ВСУ, так и поставок оружия Штатам.

По словам спикера Пентагона, Штаты сосредоточили свое главное внимание, чтобы украинские защитники и защитницы победили на поле боя. Для этого США постоянно контактируют с украинской стороной, а также со всеми союзниками и партнерами. Целью является обеспечить ВСУ всем необходимым. Кирби заверил, что Штаты понимают ценность времени в вопросе снабжения оружием.

Надежды на переговоры нет

Кирби отметил, что Владимир Путин не проявил никакого интереса, чтобы перейти к дипломатическому урегулированию.

Как уже говорил государственный секретарь США, Путин может прямо здесь и сейчас сделать правильное дело: вывести войска и сесть за стол переговоров с Владимиром Зеленским и вести добросовестные переговоры. Сейчас не похоже, чтобы была надежда на такие переговоры,

– подчеркнул Кирби.

Представитель Пентагона подчеркнул, что глава Кремля наоборот показывает готовность продолжать войну. В частности, в Донбассе. Россия продолжает:

наращивать войска;

взимать технику;

наносить авиаудары.

Путину не удалось достичь никакой стратегической цели

Кирби подчеркнул, что Путину не удалось добиться ни одной стратегической цели. Ему не удалось отобрать суверенитет украинцев или захватить столицу. Украинцы борются за свою независимость каждый день.

Спикер Пентагона заметил: российские кафиры пытаются исправить некоторые ошибки, которые они совершили в первые дни войны. В частности, они пытаются улучшить интеграцию наземных и воздушных операций. Донбасс – открытая местность. Кроме того, она территориально более близка к России. Это упрощает процесс пополнения запасов. В то же время урегулировать ситуацию в свою пользу кафиры не могут.

Зеленский о ситуации на Донбассе

Владимир Зеленский во время обращения к украинцам в ночь на 28 мая заявил, что ситуация на Донбассе очень тяжелая . ВСУ защищают Украину так, как это позволяет имеющийся оборонный ресурс. В то же время идет активная работа над тем, чтобы его усилить.

"Если кафиры думают, что Лиман или Северодонецк будут их, то они ошибаются. Донбасс будет украинским. Потому что это – мы, это наша сущность", – заявил Зеленский.

Важно – FH 70 уже уничтожает врага: смотрите видео