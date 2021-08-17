Об этом в программе "Первые лица" с Еленой Трибушной рассказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый. По его словам, история с запуском "Северного потока-2" не решается за один день, ведь здесь очень важны и политические позиции.

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Удастся ли остановить достройку

Как отметил Чалый, задачей спецпредставителя по вопросам энергетики Амоса Хохштейна будет не допустить того, чтобы Россия использовала газопровод в качестве энергетического оружия. Он в основном на это и ориентирован.

При этом мы должны прекрасно понимать, что надо бороться за это, но достройку сейчас вряд ли удастся остановить,

– отметил экс-посол Украины в США.

Справка. Джозеф Байден назначил Амоса Хохштейна спецпредставителем по вопросам энергетики, который будет работать над уменьшением рисков "Северного потока-2".

Интервью с Валерием Чалым в программе "Первые лица": смотрите видео

"Северный поток-2": коротко