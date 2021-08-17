Про це у програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною розповів експосол України в США Валерій Чалий. За його словами, історія із запуском "Північного потоку-2" не розв'язується за один день, адже тут дуже важливими є й політичні позиції.
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Чи вдасться зупинити добудову
Як зауважив Чалий, завданням спецпредставника з питань енергетики Амоса Хохштейна буде не допустити того, щоб Росія використала газопровід як енергетичну зброю. Він в основному на це й зорієнтований.
При цьому ми маємо прекрасно розуміти, що треба боротись за це, але добудову зараз навряд чи вдасться зупинити,
– наголосив експосол України у США.
Інтерв'ю з Валерієм Чалим у програмі "Перші особи": дивіться відео