"Надо быть конч**ым дебилом": театр в Самаре "украсили" буквой Z

Буква Z стала символом войны России против Украины, и она все чаще появляется в разных местах России. Более того, даже в театрах.

Об этом в эфире 24 канала рассказал российский оппозиционный правозащитник Марк Фейгин. По его словам, таким образом россияне создают видимость энтузиазма и поддержки.

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Россияне выбросили конституцию в помойку, – Фейгин

Российский оппозиционный правозащитник рассказал, что продолжается активное размещение буквы Z. Сейчас даже чиновники приезжают и поручают другим. Если не выполняешь – тебя наказывают.

В моей родной Самаре на театр оперы и балета повесили букву Z. Опера и балет и буква Z. Надо быть конч**ым дебилом,

– эмоционально отреагировал Фейгин.

Он вспомнил, что был вице-мером города почти 10 лет, еще в 1990-х годах, где раньше за такое могли наказать, а сейчас это все норма.