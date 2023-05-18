Надо быть в укрытиях: в Николаеве прогремит мощный взрыв

Жителям Николаева рекомендуют с утра 18 мая находиться в укрытиях. В городе анонсировали мощный взрыв.

Взрыв, анонсированный в Николаевской ОВА, не связан с российскими обстрелами. Дело в том, что на одном из полигонов города Николаева состоится контролируемый подрыв двух авиабомб.

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В Николаеве контролируемо взорвут две авиабомбы

В Николаевской ОВА рекомендуют находиться в укрытии с 10:00 до 12:00. По словам Виталия Кима, контролируемый подрыв авиабомб произойдет в районе Кульбакино.

Взрыв будет мощный. В это время необходимо находиться в укрытиях,

– распространил Ким информацию от военных.

Скорее всего, при подрыве авиабомб не будут объявлять воздушную тревогу. Поэтому в укрытие нужно спуститься без соответствующего оповещения.

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