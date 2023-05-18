Надо быть в укрытиях: в Николаеве прогремит мощный взрыв
Источник:Виталий Ким
Жителям Николаева рекомендуют с утра 18 мая находиться в укрытиях. В городе анонсировали мощный взрыв.
Взрыв, анонсированный в Николаевской ОВА, не связан с российскими обстрелами. Дело в том, что на одном из полигонов города Николаева состоится контролируемый подрыв двух авиабомб.
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В Николаеве контролируемо взорвут две авиабомбы
В Николаевской ОВА рекомендуют находиться в укрытии с 10:00 до 12:00. По словам Виталия Кима, контролируемый подрыв авиабомб произойдет в районе Кульбакино.
Взрыв будет мощный. В это время необходимо находиться в укрытиях,
– распространил Ким информацию от военных.
Скорее всего, при подрыве авиабомб не будут объявлять воздушную тревогу. Поэтому в укрытие нужно спуститься без соответствующего оповещения.
Россияне 17 мая атаковали Николаев
- В ночь на 17 мая российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Николаев. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в городе было три прилета.
- По его словам, один из прилетов произошел на открытой территории. В результате возник пожар площадью 100 квадратных метров, который локализовали за пол часа.
- Глава Николаевской ОГА сообщил, что наибольший ущерб нанесло поражение между автосалоном и торговым центром, оккупанты попали между ними. Ким отметил, что, к счастью, обошлось без жертв. Однако из-за взрывной волны женщина упала и получила травму.
- Также оккупанты атаковали Николаев из акватории Черного моря в ночь на 16 мая. Россияне выпустили по региону крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр". Все вражеские цели были уничтожены в зоне воздушного командования "Юг".