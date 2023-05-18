Вибух, який анонсували в Миколаївській ОВА, не пов'язаний з російськими обстрілами. Річ у тім, що на одному з полігонів міста Миколаєва відбудеться контрольований підрив двох авіабомб.

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У Миколаєві контрольовано підірвуть дві авіабомби

У Миколаївській ОВА рекомендують перебувати в укритті з 10:00 до 12:00. За словами Віталія Кіма, контрольований підрив авіабомб відбудеться у районі Кульбакине.

Вибух буде потужний. У цей час необхідно перебувати в укриттях,

– поширив Кім інформацію від військових.

Швидше за все, під час підриву авіабомб не будуть оголошувати повітряну тривогу. Тому в укриття потрібно спуститися без відповідного сповіщення.

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