Надо дожать, – Шабунин призвал украинцев за границей выходить на протесты
В условиях войны от находящихся за рубежом украинцев также зависит, как дальше будут развиваться события. Они должны "дожать" лидеров Запада, выходя на протесты.
Решительность и инициативность каждого очень важны. Об этом заявил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в эфире 24 канала.
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"Вооруженные Силы Украины, терроборона – все военные выигрывают время очень дорогой ценой. Украинцы делают много, но мы не можем физически выйти в западных столицах мира. Это вы должны сделать", – подчеркнул глава ЦПК.
Лидеров Запада нужно "дожать"
По словам Шабунина, политики всюду одинаковы: что в США, что в Германии, что в других странах. Их первая реакция на такую катастрофу – "все решится самостоятельно". Однако нужно доказать, что это не так.
Общественное мнение уже сформировано: избиратели ключевых политических сил у власти на Западе поддерживают предоставление Украине средств новейшей противовоздушной обороны. Надо просто дожать,
– добавил глава ГПК.
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