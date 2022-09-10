Надо их банально уничтожать, и у Воздушных сил есть чем, – Игнат о РСЗО и С-300 врага

Одним из типов вооружения, которым атакуют наши города, являются комплексы С-300 и РСЗО. Чтобы они не наносили вреда, нужно только одно – уничтожать эту технику россиян.

К счастью, у защитников нашего неба уже есть то, чем могут добиваться хорошего результата в борьбе с С-300 и реактивными системами. Такое заявление сделал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью, вышедшем 9 сентября.

На минувшей неделе Оккупанты выпустили С-300 по спортивному комплексу в Харькове, где выступали олимпийцы

Чем уничтожают российские С-300 и РСЗО

Упомянутые ракетно-зенитные комплексы имеют дальность поражения до 70 километров. Что касается реактивных систем залпового огня, то ими россияне могут бить до 100 километров.

Их (РСЗО – 24 канал) нужно уничтожать противорадиолокационными ракетами, артиллерией, в том числе HIMARS. А для этого необходима эффективная работа разведки. Наши западные партнеры также делятся с нами данными о местонахождении этих средств. То же касается С-300 – их нужно банально уничтожать,

– объяснил Игнат.

Он также добавил, что для ликвидации систем С-300 хорошо подходят и американские противорадиолокационные ракеты HARM. Эти боеприпасы уже адаптированы к советским истребителям МиГ, находящимся на вооружении Украины. "Они ежедневно применяются против оккупантов и их комплексов как в глубине обороны, так и в непосредственной близости", – поделился служащий.

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