Надо иметь доказательства, – Данилов рассказал о возможности введения санкций против Портнова
Источник:"Радио Свобода"
В СНБО не исключают введения санкций против пророссийского экс-заместителя главы администрации Януковича – Андрея Портнова. Однако для этого нужно собрать необходимые доказательства.
По мнению Алексея Данилова таких как Андрей Портнов в Украине очень много. Однако чтобы бороться с ними нужны доказательства их преступлений.
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Санкции ввести возможно
Алексей Данилов уверяет, что если украинские правоохранительные органы соберут доказательства преступлений Андрея Портнова, то СНБО соответственно будет реагировать на это.
Об Андрее Портнове известно многое всем. У нас столько угроз, кроме Портнова. Таких как он очень и очень много. Но надо иметь аргументы, доказательства. И этим занимается не аппарат СНБО, этим занимаются другие службы. Как только будут доказательства, если только будут представления соответствующие к нам, мы такой вопрос можем отрабатывать,
– пояснил Данилов.
Хотя секретарь СНБО добавил, что если бы не его нынешняя должность, то он бы ежедневно писал списки людей, которые нарушают интересы государства или права человека, а также причастны к российской агрессии.
Что известно об Андрее ПортновеАндрей Портнов – пророссийский политик и юрист. Некоторое время около месяца в 2014 году был заместителем Администрации тогдашнего президента Виктора Януковича.
Причастен к голосованию за "диктаторские законы" 16 января 2014 года.
Под конец Революции Достоинства Портнов, как и большинство чиновников, покинул территорию Украины.
Сперва проживал в России, потом Австрии. Там занимался адвокатской деятельностью.
В 2019 году вернулся в Украину. Печерский суд признал то, что он 5 лет был в командировке.
Активный противник Революции Достоинства и защитник "Беркута".
В апреле 2021 года выиграл в суде против МОН с требованием переписать в учебниках по истории Украины страницы о событиях 2013 – 2014 годов. Однако Апелляционный суд это постановление отменил.