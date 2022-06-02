Надо крушить российскую армию, – эксперт объяснил, почему важно удерживать Северодонецк

В Северодонецке продолжаются ожесточенные бои, оккупанты контролируют часть города. Эксперт рассказал, почему важно Северодонецк в Луганской области удерживать от захватчиков.

Почему этот город важно содержать – 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Важно Возле Северодонецка вместе с командиром-кадыровцем ликвидировали еще 2 российских офицера

По его словам, если есть такая возможность, то Северодонецк следует удерживать от кафиров.

На сегодняшний день появилась информация, что украинские военные разгромили там штурмовую роту России и даже взяли в плен мобилизованных мужчин из оккупированной Луганщины,

– рассказал Жданов.

Эксперт подчеркивает, что для нас этот город важен. "Цена вопроса означает, что нужно оставаться и разгромить российскую армию", - добавил он.

По его мнению, отойти от города нужно будет, когда будет горячо и нужно будет спасать наших бойцов – выводить их и занимать новый рубеж.

Куда россияне пойдут в случае захвата Северодонецка

По его словам, следующим форпостом Луганщины будет Лисичанск , если противнику таки удастся захватить Северодонецк.

"И мы будем удерживать этот населённый пункт, чтобы Россия не могла заявлять, что она полностью захватила эту область", - добавил эксперт.

Могут кафиры сделать "Северодонецкий котел"

На это военный эксперт ответил, что сегодня в том месте – между Лиманом и Папасной, где кафиры хотели "запереть кольцо" – остановлены атакующие действия российских войск и таб более-менее стабильная ситуация.

Он заверил, что когда придут системы HIMARS, они могут помочь ВСУ там отбить оттуда кафиров и убрать угрозу окружения ВСУ в Луганской области .

По мнению Жданова, вероятность окружения есть, но она очень низкая.

Смотрите полное видео с Олегом Ждановым:



Кафиры хотят захватить Северодонецк: коротко

Российские военные не прекращают штурм Северодонецка и его окрестностей. Что касается последних, то успехов захватчикам достичь не удалось. И это при том, что они открывали минометный огонь по Боброву и Устиновке.

Накануне в Генштабе сообщили о том, что российские захватчики закрепляют свои позиции в центре Северодонецка . Позже в разведке Великобритании отметили, что среди военных, которые сейчас находятся в городе, есть кадыровцы.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорит , что ситуация в области остается сложной, кафиры пытаются прорвать линию обороны украинских защитников со всех сторон, но основная цель – захватить Северодонецк.

К сожалению, российские захватчики смогли захватить большую часть Северодонецка, но не все. Гайдай говорит, что 1 июня украинские защитники провели несколько операций с контратаки, и им удалось на некоторых улицах подвинуть врага.

Заметим, что для российских военных Северодонецк очень важен. Поскольку они стремятся сначала взять под контроль всю Луганскую, а позже – Донецкую область, им необходимо начать именно с этого города, а также с Лисичанска. Эти два населенных пункта все еще не находятся под оккупацией.

Кроме того, российские военные продолжают хаотический обстрел населенных пунктов и окрестностей. Попадают они не только в жилые дома, но и, например, в объединение "Азот" .

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