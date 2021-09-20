Об этом заявил украинский представитель в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский. Он подчеркнул, что против организаторов этих выборов будут введены санкции.

К теме Российские паспорта выдавали в автобусах, – Казанский о псевдовыборах Госдумы в ОРДЛО

Возможно, санкции не будут действенными, однако это еще один шаг, который направлен на изоляцию отдельных людей от мирового сообщества. Как подчеркнул Казанский, лучше любая реакция украинской стороны, чем никакой.

Как будут наказывать людей за участие в псевдовыборах

В то же время людей, которые просто приняли участие в голосовании, наказывать не будут. Специально для этого жителям ОРДЛО выдавали российские паспорта.

Их надо просто лишать украинского гражданства, если они уже граждане России. Денис Казанский

Представитель ОРДЛО в ТКГ

По его мнению, это очередной шантаж страны-агрессора. Таким образом Кремль демонстрирует всему миру, что если Украина сейчас не пойдет на условия России, то потеряет Донбасс окончательно.

Что изменили псевдовыборы на Донбассе

В то же время политика страны-агрессора изменилась. Ранее Кремль надеялся заставить украинскую торону капитулировать. Сейчас россияне делают все, чтобы окончательно разорвать связи с Украиной.

Как подчеркнул Казанский, главари боевиков открыто голосовали на выборах в России. Если раньше страна-агрессор пыталась скрыть свою причастность к оккупации Донбасса, то выборы стали очередным подтверждением.

Читайте также Арестович рассказал, будут ли наказывать жителей оккупированных территорий за участие в выборах в Госдуму

Денис Казанский рассказал о псевдовыборах на Донбассе: смотрите видео

Выборы в Госдуму России: что надо знать