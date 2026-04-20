Надо пересмотреть правила применения оружия полицейскими, – Зеленский
- Владимир Зеленский призвал пересмотреть правила применения оружия и протоколы реагирования полицией после теракта в Киеве.
- Президент подчеркнул необходимость ответственности для патрульных, которые скрылись с места происшествия, и надеется на быстрое принятие процессуальных решений.
Владимир Зеленский заявил, что следует пересмотреть правила, в соответствии с которыми полицейские применяют оружие. А также пересмотреть протоколы реагирования на чрезвычайные происшествия и правила подготовки правоохранителей.
Об этом президент высказался во время традиционного вечернего обращения. Заявление прозвучало на фоне теракта в Киеве, который произошел накануне, 18 апреля.
Смотрите также В Киеве посреди дня уроженец Москвы расстреливал людей: все, что известно о теракте
Что сказал Зеленский о теракте
Президент напомнил ситуацию, когда во время теракта во время теракта двое патрульных сбежали с места стрельбы.
Экипаж патрульных прибыл на вызов о стрельбе и увидел, что происходит. Видел раненых, видел ребенка и других обычных людей на месте событий. Патрульные должны были сделать все, чтобы остановить убийцу, но сбежали. Должна быть ответственность,
– высказался Зеленский.
Глава государства выразил надежду, что следующие процессуальные шаги в отношении патрульных не будут затягивать. Сейчас им сообщили о подозрении.
"Должны быть пересмотрены в полиции все протоколы реагирования, правила подготовки, правила применения оружия для защиты людей, чтобы подобного больше не было. Должна быть безопасность для всех", – добавил гарант.
Важно! То, что полицейские не смогли защитить людей во время теракта, возмутило общество и заставило снова говорить о разрешении на ношение оружия гражданскими, то есть легализации короткоствольного оружия в Украине. За это высказались и несколько топ-чиновников, в частности глава МВД Игорь Клименко и руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
Почему полицейские сбежали с места стрельбы в Киеве?
- Этот момент попал на видео. Киевляне сняли, что патрульный и патрульная бегут с места инцидента, когда начинаются выстрелы. В этот момент стрелок, Дмитрий Васильченков, шел захватывать заложников в супермаркете "Велмарт" на Демеевке в Голосеевском районе. До этого он поджег собственную квартиру и стрелял в людей на улице.
- Руководство силовых структур осудило этот поступок, назвав его позором для всей системы. Глава патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку. Во время пресс-конференции он объяснил: патрульные не сориентировались, они должны были сразу применить оружие.
- В заметке от 20 апреля Жуков подчеркнул, что одно это событие не делает всю полицию плохой, неопытной и неэффективной. Ведь тысячи офицеров ежедневно рискуют жизнью и делают свою сложную работу.
- К слову, Евгений Жуков воевал еще во времена АТО, в частности, держал оборону Донецкого аэропорта. Имеет позывной "Маршал".
- В то же время есть версия, что полицейские бежали к служебному авто за аптечкой. Впрочем, свое оружие они все же не использовали, хотя должны были это сделать.
- 20 апреля опубликовали видео с их бодикамер.