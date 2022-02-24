Надо показать России, что эта война будет для нее самоубийственной, – Краев

Сейчас нужно максимально реагировать по всем фронтам. В том числе коллективному Западу следует немедленно прибегать к решительным действиям против России.

Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. Он отметил, что Запад должен немедленно прекратить любое сотрудничество с Россией.

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"Во всех возможных направлениях максимально давить на Россию, чтобы не только сломать ее экономическую возможность для продолжения войны, но и показать, что даже с тем запасом прочности, который у нее есть – эта война будет для нее самоубийственной", – заявил Краев.

Что нужно сделать

По его словам, необходимо:

полная экономическая и политическая изоляция России;

полная заморозка, возможно, даже отчуждение зарубежных активов;

недопущение любого экономического сотрудничества (экспортно-импортного, финансового);

перекрытие SWIFT.

поставка Украине максимального количества оружия;

закрытие воздушного пространства;

возможно, размещение временных миссий под предлогом защиты дипломатов, которые здесь остались, или собственных граждан;

закрыть Босфор и Дарданеллы;

блокада Черноморского флота.

Запад должен принять решение

Как отметил Краев, если сейчас Запад не утвердит свою позицию, что вторжение России должно прекратиться и даст агрессору продолжить, тогда возникает вопрос – что собой представляет Запад и зачем тогда существует НАТО, которое призвано гарантировать безопасность этого географически-политического пространства.

"Встал вопрос принципов. То есть о каких принципах взаимопомощи, демократичности, сосуществования на основах международного права и консенсуса мы говорим, если сейчас такое происходит и разрешается без соответствующей реакции. Верю, что лидеры Запада это понимают", – подчеркнул эксперт.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Краев заявил, что война для России будет самоубийственной: смотрите видео