Такое мнение в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" выразил Тимофей Милованов – экс-министр экономики и советник главы Офиса Президента. По его словам, сейчас все украинское общество нагнетает ситуацию с новым вторжением России.
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Милованов: Сейчас идет игра мышцами
Советник главы Офиса Президента отметил, что риторика нагнетания истерии не успокаивает. Также он добавил, что "сейчас идет игра мышцами".
Меня беспокоит то, что все сейчас нагнетают безответственно. Надо быть взрослее. Я считаю, что всем нужно повзрослеть,
– подчеркнул Милованов.
Советник главы Офиса Президента сравнил эскалацию с прецедентами в истории. Речь идет о том, как Советский Союз когда-то поставил на Кубе ядерное оружие, которое могло атаковать США.
"Пример является базовым для всей науки теории конфликта. Многие взгляды международных политиков построены на кубинском опыте", – объяснил Милованов.
Милованов в программе "Что это было?" Сергея Лещенко: смотрите видео
Войска России у границы Украины: последние заявления
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