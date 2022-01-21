Таку думку в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" висловив Тимофій Милованов – ексміністр економіки й радник глави Офісу Президента. За його словами, зараз усе українське суспільство нагнітає ситуацію щодо нового вторгнення Росії.
До теми Суперболяче, але невигідно, – Милованов назвав недоліки у відключенні Росії від SWIFT
Милованов: Зараз триває гра м'язами
Радник очільника Офісу Президента зауважив, що риторика нагнітання істерії не заспокоює. Також він додав, що "зараз триває гра м'язами".
Мене непокоїть те, що всі зараз нагнітають безвідповідально. Треба бути дорослішими. Я вважаю, що всім треба подорослішати,
– наголосив Милованов.
Радник глави Офісу Президента порівняв ескалацію з прецедентами в історії. Мовиться про те, як Радянський Союз колись поставив на Кубі ядерну зброю, що могла атакувати США.
Милованов у програмі "Що це було?" Сергія Лещенка: дивіться відео
Війська Росії біля кордону України: останні заяви
- У ЦРУ занепокоєні скупченням військ Росії біля кордонів України. Директор відомства Вільям Бернс закликав перекрити "Північний потік-2" у разі вторгнення.
- Джо Байден же зазначив, що у разі нападу на Україну Москві можуть заборонити проводити будь-які операції з доларом. У Кремлі на це заявили, що втрата доступу Росії до долара може спровокувати українську "громадянську війну".
- Володимир Зеленський закликав українців зберігати спокій і не панікувати через можливе вторгнення Росії. Президент також попросив не поширювати брехню про війну.