Надо принять все возможные меры воздействия на Россию, – Шмигаль о встрече с Гутерешем

Денис Шмигаль встретился с Антониу Гутеррешем во время его визита в Украину. Премьер отметил, что ООН должна принять все меры влияния на Россию для того, чтобы Москва придерживалась договоренностей и обеспечила эвакуацию людей.

В частности, речь идет о вывозе людей на подконтрольные Украине территории. Об этом Денис Шмигаль написал вечером 28 апреля.

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Шмигаль призвал ООН повлиять на Россию

Денис Шмигаль вспомнил, что пока он с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем обсуждали в Киеве пути прекращения войны, Россия ударила ракетами по Киеву. Премьер заверил: "Уверен, такое дерзкое поведение оккупанта получит соответствующую оценку главы ООН".

Что касается встречи, мы продолжили диалог, начатый Президентом Украины Владимиром Зеленским по организации гуманитарных коридоров. ООН должна принять все возможные меры воздействия на россию для соблюдения ею договоренностей по обеспечению эвакуации людей на подконтрольные Украине территории,

– написал Шмигаль.

Добавил также, о чем еще говорилось во время встречи. В частности:

Шмигаль призвал ООН присоединяться к процессу восстановления Украины, в частности, оказать техническую поддержку в разминировании;

договорились тесно сотрудничать по оказанию помощи беженцам и внутренне перемещенным лицам.

Кратко о визите Антониу Гуттереша в Украину

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