Надо привлечь Россию, если мы хотим направить процесс к миру, – президент Швейцарии

В Швейцарии 15 и 16 июня состоится Саммит мира. Президент Виола Амхерд заявила, что для направления процесса к миру когда-нибудь будет нужно привлечь Россию.

Об этом лидер Швейцарии заявила на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает 24 Канал.

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Виола Амхерд о привлечении России

Президент заявила, что глобальная ситуация в мире сложная и она выходит за пределы войны в Украине. Подчеркнула, что Швейцария выступает за мир и за диалог.

Глава государства также отметила, что Хартия ООН составляет основу порядка, который опирается на правила. Однако российская агрессия тяжело нарушила ее. Подчеркнула, что жители охваченный войной регионов уже почти 2,5 года переживают безмерные страдания.

Эрозия уважения к международному праву вредит не только вам, а – в длительной перспективе – всем. Если мы хотим направить процесс в направлении мира, надо будет когда-то привлечь и Россию – это всем понятно. Как международное сообщество мы можем внести вклад в подготовку пространства для прямых переговоров между воюющими сторонами,

– заявила Виола Амхерд.

Также глава государства добавила, что именно поэтому здесь и собрались. Заметила, что речь идет о тех рамках, в которых в ближайшие часы соберутся высокопоставленные делегации из 92 стран и 8 международных организаций.

Мы хотим вдохновить процесс к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру для Украины на базе международного права и Хартии ООН. Хотим достичь общего понимания возможных рамок для достижения этой цели. Хотим обсудить, как и при каких условиях в этот процесс будущего мира может быть привлечена также и Россия,

– подчеркнула лидер Швейцарии.

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