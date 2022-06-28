Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его мнению, контрнаступление произойдет не быстрее, чем в конце августа.

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Эксперт говорит, что об этом можно говорить много, но где-то на этот промежуток времени должно появиться достаточное количество оружия, чтобы начинать осторожные контрнаступления .

"Отмечу, что они должны быть осторожны. Потому что большие контрнаступления требуют создания преимущества не менее 1 к 3. Однако не забывайте, что их 146 миллионов, а нас только 35. Человеческие ресурсы не соизмеримы", - пояснил он.

Петр Черник категорически против пирровой победы (достающейся очень большой ценой).

"Можем ли мы их выбить через несколько недель? Можем, но надо "сжечь" все наше войско. Это неприемлемо", - ответил он.

Ибо если мы их и выбьем, "сжег" наше войско, то через несколько лет у них будет новое, а вот у нас с этим будут проблемы. Поэтому нужно очень серьезно взвешивать каждый шаг. И по-моему, тактика "малых шагов" на самом деле стратегически верна,

– заявил эксперт.

Когда ВСУ могут пойти в контрнаступление: мнения экспертов

Вооруженные Силы Украины постепенно отвоевывают временно оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей. Однако пока там еще нет масштабного контрнаступления.

Советник главы МВД Ростислав Смирнов пояснил, что первые крупные поставки тяжелого вооружения ожидаются в конце июля – начале августа. Тогда украинская армия начнет серьезно вооружаться и увереннее совершать контрнаступление .

Еще один советник главы МВД Виктор Андрусив считает, что большое контрнаступление будет возможно , по лучшим прогнозам, примерно в сентябре 2022 года. По его словам, контрнаступление ожидалось в середине июня, но произошли изменения. Мол, западные партнеры решили подождать с поставкой вооружения.

Генерал-майор Дмитрий Марченко подчеркнул, что переход ВСУ в контрнаступление зависит от того, как быстро западные партнеры предоставят нам необходимое оружие. Если поставки пройдут в ближайшее время – в контрнаступление ВСУ смогут пойти уже до конца лета.

Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко также отметил , что для масштабного контрнаступления, прежде всего, необходимо еще больше тяжелого высокоточного вооружения. Тогда продвигаться вперед будет легче.

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