Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. На його думку, контрнаступ станеться не швидше, ніж в кінці серпня.

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Експерт каже, що про це можна говорити багато, але десь на цей проміжок часу мала би з’явитися достатня кількість зброї, щоб починати обережні контрнаступи.

"Наголошу, що вони мають бути обережні. Бо великі контрнаступи потребують створення переваги не менше 1 до 3. Проте не забуваймо, що їх 146 мільйонів, а нас лише 35. Людські ресурси не співмірні", – пояснив він.

Петро Черник категорично проти піррової перемоги (яка дістається дуже великою ціною).

"Чи можемо ми їх вибити за декілька тижнів? Можемо, але треба "спалити" все наше військо. Це неприйнятно", – відповів він.

Бо якщо ми їх і виб’ємо, "спаливши" наше військо, то через декілька років у них буде нове, а от у нас з цим будуть проблеми. Тому треба дуже серйозно зважувати кожен крок. І як на мене, тактика “малих кроків” є насправді стратегічно вірною,

– заявив експерт.

Коли ЗСУ можуть піти в контрнаступ: думки експертів

Збройні Сили України поступово відвойовують тимчасово окуповані території Запорізької та Херсонської областей. Однак наразі там ще немає масштабного контрнаступу.

Радника глави МВС Ростислав Смірнов пояснив, що перші великі поставки важкого озброєння очікуються наприкінці липня – початку серпня. Тоді українська армія почне серйозно озброюватися та впевненіше здійснювати контрнаступ.

Ще один радник глави МВС Віктор Андрусів вважає, що великий контрнаступ буде можливий, за кращими прогнозами, приблизно у вересні 2022 року. За його словами, контрнаступ очікувався в середині червня, але відбулись зміни. Мовляв, західні партнери вирішили зачекати з поставкою озброєння.

Генерал-майор Дмитро Марченко такоє наголосив, що перехід ЗСУ у контрнаступ залежить від того, як швидко західні партнери нададуть нам необхідну зброю. Якщо постачання відбудеться найближчим часом – у контрнаступ ЗСУ зможуть піти вже до кінця літа.

Генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко також зазначив, що для масштабного контрнаступу насамперед необхідно ще більше важкого високоточного озброєння. Тоді просуватися вперед буде дещо легше.

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