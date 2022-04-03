Надо смотреть на действия Орбана – политолог о том, что Венгрия могла бы использовать войну

Украинские военные дают достойный отпор оккупантам. Однако если бы события разворачивались иначе, а Владимиру Путину удавалось одерживать победы на нашей земле, не исключено, что Виктор Орбан мог бы использовать эту ситуацию для собственных целей.

Об этом заявил политолог Владимир Фесенко в эфире 24 канала. Речь идет об украинских территориях, где находятся этнические венгры.

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"Если бы, не дай Бог, события с войной России против Украины развивались не так, как они развиваются, если бы Путину удавалось побеждать, не исключаю, что Орбан пошел на то, чтобы взять под контроль эти территории. Поэтому надо смотреть на его действия" , – отметил политолог.

По словам Фесенко, премьер-министр Венгрии иногда может заходить за "красные флажки", поэтому его нужно сдерживать.

Даже в таких ситуациях, как сейчас, и морально, и политически его (Орбана – 24 канал) надо сдерживать,

– добавил политолог.

Следует отметить, что Орбан не собирается вводить санкции против России, как это делает весь цивилизованный мир. Такое решение политик объясняет "тяжелыми последствиями" для Венгрии.

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