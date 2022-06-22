Надо так закрутить гайки России, чтобы Путин сам попросил о переговорах, – Дуда

Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что санкции против России не должны сокращаться. Более того, их должно быть столько, чтобы Владимир Путин сам хотел сесть за стол переговоров.

Об этом он заявил во время ежегодной встречи с польскими послами, которую организует МИД Польши. Анджей Дуда подчеркнул, что Западу ни в коем случае нельзя повторять ошибки, которые он уже допускал раньше.

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Санкции против России должны только усиливаться

Я считаю, что санкции должны сохраняться, пока Украина не скажет, что их можно снять – Украина, на которую напали,

– сказал Анджей Дуда.

Он отметил, что санкции против России следует усиливать. И делать это, пока в Украине не скажут, что их можно ослаблять. Президент Польши также подчеркнул, что "стратегическая автономия в Европе" может потерпеть крах. А разобьется она об реальность агрессии со стороны России.

Путину нужно "закрутить гайки"

И этому поспособствуют колебания в вопросах, связанных с предоставлением Украине тяжелого вооружения. Не в последнюю очередь его возмущает тот факт, что некоторые чиновники стремятся посадить Украину и Россию за стол переговоров. Сделать это тогда, когда страна-агрессор продолжает убивать мирное население нашего государства.

Вы должны закрутить гайки, чтобы помочь Украине, чтобы Владимир Путин попросил о разговоре,

– сказал Дуда послам.

Заметим, что в Украине размышляют над возвращением к переговорному процессу. Но предположения делают крайне осторожно, ведь у нашего государства все еще нет достаточного количества рычагов влияния. А без них садиться за один стол просто бессмысленно.

Арахамия рассказал, когда могут возобновить переговоры

Участники переговорной группы с Россией Давид Арахамия, а также Рустем Умеров назвали условия, при которых можно будет снова вернуться к этому процессу. Согласно данным наших представителей, это можно будет сделать уже в августе.

Украина будет готова к переговорам, когда сможет укрепить свои позиции на фронте. В то же время, Арахамия не уточнил, что именно он имеет в виду. Не исключено, что он связывает это с успехами, которые ВСУ удастся достичь после проведения контрнаступления.

В то же время ни о каких переговорах и речи быть не может. Украинская команда сейчас проводит несколько телефонных разговоров с представителями страны-агрессора. В то же время обе стороны прекрасно понимают, что почвы для возможности сесть за стол переговоров пока нет. Арахамия отметил, что наша позиция все еще достаточно слабая. И пока мы не сможем взять контроль над ситуацией в свои руки, до этого о переговорах и думать не стоит.

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