Надо уже готовиться к зиме, – Зеленский назвал вызовы, которые стоят перед Украиной

Перед Украиной стоит очень много вызовов, связанных, в частности, с отопительным сезоном. Поэтому к зиме нужно начинать готовиться немедленно.

Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский 4 июля. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его обращение.

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Нужно делать все, несмотря на угрозы России

Глава государства сказал, что сейчас часто не правильно воспринимают слова о необходимости восстановления Украины. Ведь речь идет не только о послевоенном восстановлении, но и насущных потребностях.

Надо уже готовиться к зиме и сделать все, чтобы мы прошли эту зиму спокойно с точки зрения энергетики. Несмотря на любые угрозы, которые создает ежедневно Россия,

– сказал президент.

В Украину ежедневно добавляются населенные пункты, которые освободили от оккупации. А это значит, что нужно все больше ресурса и времени на восстановление.

Что нуждается в немедленном восстановлении

Президент прежде всего отметил, что сейчас важно начинать подготовку школ, университетов и других учебных заведений к учебному году. Они должны быть готовы к работе в новых условиях постоянной угрозы. В частности, речь идет о ракетных ударах, которые наносят россияне.

Кроме этого, глава государства отметил, что многие предприятия прекратили работу после полномасштабного вторжения. Относительно домов, которые уничтожены оккупантами, то их сейчас в освобожденных районах уже десятки тысяч. "Это означает потребность в колоссальных средствах на восстановление инфраструктуры, на возвращение медицины и социальных услуг. На восстановление нормальной экономической жизни. Одних только разрушенных домов в освобожденных районах – десятки тысяч", – подытожил Владимир Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского за 4 июля: смотрите видео