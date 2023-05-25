Надо вспомнить, как он пришел к власти: почему Россия продолжает использовать Орбана

Глава Венгрии Виктор Орбан продолжает активно подыгрывать России. Каждое его новое заявление – абсурднее предыдущего.

Следует отметить, что в начале своей карьеры политик активно критиковал Владимира Путина. Вспомнить это сложно, нужно тщательно порыться в материалах, которых совсем немного. Об этом 24 Каналу сказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок.

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Но совершенно очевидно, кто привел к власти Орбана – именно путинские деньги. Некий Семен Могилевич до сих пор руководит российскими проектами в Венгрии.

"У Орбана растут ноги из России, и сегодня он полностью контролируемый. К сожалению, Европейский Союз имеет такую раковую опухоль в образе Орбана и его власти, работающих на Россию", – отметил Клочок.

Последний инструмент Путина

Активность Орбана довольно понятна. Она объясняется мощной позицией мира по поддержке Украины и фактически финальной стадии войны. Не можем точно говорить о временных промежутках, но факт остается фактом. История с Керченским мостом и какие-то непонятные события в Белгородской области демонстрируют, что в России все очень плохо.

Может показаться, что ракетные атаки об этом не свидетельствуют. Но скажем честно: в России есть паника. Даже на телевидении говорят, что они не контролируют свои территории. Как они могут контролировать территории Украины?

– отметил Клочок.

Для Путина Орбан – это последний инструмент, который он использует, чтобы показать западному миру: "Нет, у России все будет окей, Украина не победит. Не думайте оказывать помощь в дальнейшем".

"Но поезд ушел. А Орбан понимает: или он это скажет и будет оставаться в живых определенное время, или он поддержит ЕС, его сотрудничество с путинским режимом вылезет наружу и он уйдет в небытие. Его политическая жизнь завершится. А, возможно, и не только политическое: "Нет человека – нет проблемы" – Путин же по этой парадигме действует", – акцентировал Клочок.

Историю Орбана можно сравнить с Лукашенко. Но у Орбана более сложная ситуация.

Лукашенко сам пришел к власти. Он действует открыто – это террорист, как и Путин. Он живет в диктаторской стране. Его парадигма – сохраниться у власти. А у Орбана, возглавляющего страну члена ЕС и НАТО, ситуация крайне сложная. То, что он дотягивает сейчас эту историю, больше указывает на панику,

– подчеркнул политический эксперт.

Более того, все в Евросоюзе прекрасно понимают, что всю историю с пророссийской Венгрией нужно завершать. Потому что более-менее нормальную политику ему удается выстраивать даже с Сербией.

"Вучич время от времени делает заявления, которые противоречат Путину. Ищут инструменты. Если до сих пор не нашли инструментов для Орбана, значит будут менять Орбана", – подытожил Валерий Клочок.

Последнее заявление Орбана