Слід зауважити, що на початку своєї кар'єри політик активно критикував Владіміра Путіна. Згадати це складно, адже для цього потрібно ретельно покопатися у матеріалах, яких зовсім небагато. Про це 24 Каналу сказав політичний та економічний експерт Валерій Клочок.

До теми Угорщина продовжує блокувати допомогу від ЄС: Орбан висунув Україні черговий ультиматум

Але цілком очевидно, хто привів до влади Орбана – саме путінські гроші. Такий собі Сємьон Могільовіч досі керує російськими проєктами. в Угорщині.

"В Орбана ростуть ноги з Росії, і сьогодні він повністю контрольований. На жаль, Європейський Союз має таку ракову пухлину в образі Орбана та його влади, які працюють на Росію", – відзначив Клочок.

Останній інструмент Путіна

Активність Орбана є доволі зрозумілою. Вона пояснюється потужною позицією світу щодо підтримки України та, фактично, фінальної стадії війни. Не можемо точно говорити про часові проміжки, але факт залишається фактом. Історія з Керченським мостом і якісь незрозумілі події в Бєлгородській області демонструють, що у Росії – вкрай усе погано.

Може видаватися, що ракетні атаки про це не свідчать. Але скажімо чесно: в Росії є паніка. Навіть на телебаченні говорять, що вони не контролюють власні території. Як вони можуть контролювати території України?,

– зазначив Клочок.

Для Путіна Орбан – це чи не останній інструмент, який він використовує, щоб показати західному світу: "Ні, у Росії все буде окей, Україна не переможе. Не думайте надавати допомогу надалі".

"Але потяг пішов. А Орбан розуміє, бо він це скаже, і буде залишатися живим певний час. Або він, якщо підтримає ЄС, його співпраця з путінським режимом вилізе назовні, і він піде в небуття. Його політичне життя завершиться. А, можливо, і не лише політичне. "Немає людини – немає проблеми" – Путін же за цією парадигмою діє", – акцентував Клочок.

Історію Орбана можна порівняти з Лукашенком. Але в Орбана складніша ситуація.

Лукашенко сам прийшов до влади. Він діє відкрито – це терорист, як і Путін. Він живе у диктаторській країні. Його парадигма – зберегтися при владі. А в Орбана, який очолює країну члена ЄС та НАТО, ситуація вкрай складна. Те, що він дотягує зараз цю історію, більше вказує на паніку,

– наголосив політичний експерт.

Ба більше, усі в Євросоюзі чудово розуміють, що усю історію з проросійською Угорщиною потрібно завершувати. Тому що більш-менш нормальну політику йому вдається вибудовує навіть із Сербією.

"Вучич час-від-часу робить заяви, які суперечать Путіну. Шукають інструменти. Якщо до цього часу не знайшли інструментів для Орбана, значить будуть змінювати Орбана", – підсумував Валерій Клочок.

Остання заява Орбана