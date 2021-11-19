Надо защитить небо и море: Резников открыл детали переговоров с Пентагоном
Источник:"РБК-Украина"
Алексей Резников заявил, что во время встречи в США с главой Пентагона коснулись фундаментальных потребностей Украины. В частности говорилось о защите неба и моря.
Глава Миноброны заявил, что они проанализировали угрозы Украины. Об этом министр рассказал во время общения с журналистами в украинском посольстве в Вашингтоне.
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Нам нужно защитить наше небо и наше море
Алексей Резников заявил, что во время встречи с Ллойдом Остином коснулись фундаментальных потребностей с точки зрения развития наших способностей.
Если сегодня у нас мощные развитые сухопутные войска, то у нас остается важным потребность в противовоздушной и противоракетной обороне и флоте. То есть нам нужно защитить наше небо и наше море,
– заявил министр.
Также министры обороны обсуждали дополнительную помощь. Отдельно:
- сначала проанализировали угрозы более детально;
- потом обсуждали потребности и возможности их решения.
"Дело в том, что мы одинаково оцениваем риски и угрозы. Мне важно было говорить не о выражении озабоченности, а о конкретных действиях и вещах. И мы о них вчера говорили", – пояснил Резников.Обратите внимание! 16 ноября Алексей Резников встретился с госсекретарем по вопросам обороны Британии и Северной Ирландии Беном Уоллесом. Они отметили " обострение ситуации безопасности из-за безответственных и провокационных действий России".
Коротко о поездке Алексея Резникова в США
- 18 ноября министр обороны встретился с главой Пентагона. Общение между украинской и американской делегациями длилось почти три часа.
- Ллойд Остин рассказал, что США продолжат консультироваться с Украиной относительно того, как лучше обеспечить региональную безопасность.
- После встречи Алексей Резников сообщил, что стороны обсудили, каким может быть ответ на агрессивные действия со стороны России. Подытожили, что лучший способ предотвратить эскалацию — сделать ее цену для агрессора неприемлемой.