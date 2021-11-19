Надо защитить небо и море: Резников открыл детали переговоров с Пентагоном

Алексей Резников заявил, что во время встречи в США с главой Пентагона коснулись фундаментальных потребностей Украины. В частности говорилось о защите неба и моря.

Глава Миноброны заявил, что они проанализировали угрозы Украины. Об этом министр рассказал во время общения с журналистами в украинском посольстве в Вашингтоне.

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Нам нужно защитить наше небо и наше море

Алексей Резников заявил, что во время встречи с Ллойдом Остином коснулись фундаментальных потребностей с точки зрения развития наших способностей.

Если сегодня у нас мощные развитые сухопутные войска, то у нас остается важным потребность в противовоздушной и противоракетной обороне и флоте. То есть нам нужно защитить наше небо и наше море,

– заявил министр.

Также министры обороны обсуждали дополнительную помощь. Отдельно:

сначала проанализировали угрозы более детально;

потом обсуждали потребности и возможности их решения.

"Дело в том, что мы одинаково оцениваем риски и угрозы. Мне важно было говорить не о выражении озабоченности, а о конкретных действиях и вещах. И мы о них вчера говорили", – пояснил Резников.

Коротко о поездке Алексея Резникова в США

18 ноября министр обороны встретился с главой Пентагона. Общение между украинской и американской делегациями длилось почти три часа.

Ллойд Остин рассказал, что США продолжат консультироваться с Украиной относительно того, как лучше обеспечить региональную безопасность.

После встречи Алексей Резников сообщил, что стороны обсудили, каким может быть ответ на агрессивные действия со стороны России. Подытожили, что лучший способ предотвратить эскалацию — сделать ее цену для агрессора неприемлемой.