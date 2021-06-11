Важно знать, на какие уступки пойдет Россия ради воды в Крыму, – Разумков

Украинские власти могут обсуждать вопрос о возобновлении поставки воды на территорию оккупированного Крыма. Однако для этого Киеву нужно четкое понимание того, на какие уступки готова пойти Россия.
Такое мнение на брифинге в рамках Всеукраинского форума местного самоуправления высказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
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Условие рассмотрения подачи воды в Крым
Председатель парламента отметил, что теоретически обсуждение Украиной подачи воды в оккупированный Крым возможно, однако для этого следует понимать "всю палитру имеющихся вопросов".
Потому что это не только сугубо вопрос подачи воды в Крым, но и звучат замечания, что кто-то пойдет на какие-то уступки. На какие? А потом уже садиться и обсуждать. Иначе это просто разговор ради разговора,
– заявил Разумков.
Сейчас, по его мнению, непрофессионально комментировать этот вопрос.
Вопрос поставки воды в Крым: последние новости
- Недавно спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что украинская власть может изменить свою позицию относительно возобновления поставок воды в Крым в случае "очень серьезных уступок" со стороны России.
- Арестович уточнил, что воду в Крым "можно менять на полное выполнение Минских соглашений, вывод войск из Донбасса, возвращение оккупированных территорий на условиях Украины".
- Министерство иностранных дел Украины в ответ отметило, что воду с материковой Украины подадут только в деоккупированный Крым. В ведомстве также напомнили, что проблема водных ресурсов обострилась на фоне массированной российской милитаризации Крымского полуострова.