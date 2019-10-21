Надо проводить разведения войск в Донбассе: мнение украинского морпеха
Не Украина должна отводить войска, а Россия освободить наши территории, убежден украинский военный, морпех 503-го батальона под псевдонимом "Дизайнер".
Об этом военный рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу.
Полный текст интервью: Отвод украинских войск в Донбассе неприемлемо, – искреннее интервью с морпехами 503 батальона
Удобно быть против войны, когда ты ее видишь только с экрана телевизора. Я категорически против прекращения огня, наоборот только за наступление наших войск. Это сложно, но возможно. Не Украина должна отводить войска, а Россия освободить наши территории. Видишь врага – стреляй... Отвод украинских войск неприемлемо! Спросите себя, стоит ли отдавать захватчику родную землю, на которой ребята почти ежедневно проливают кровь и гибнут от пуль захватчика, защищая каждый метр своей, нашей Украины ?!
– высказался украинский армеец.
Он также пояснил, что в настоящее время угрозу для себя и недоверие к российскому агрессора почувствовало даже то гражданское население Донбасса, которое в 2014-м было против украинской армии.
Сейчас мы наблюдаем, как в распад скандала относительно приказа об отводе войск, гражданское население, которое еще в начале войны в 2014-м не давало нашим ребятам и технике пройти колонной, чтобы дать отпор врагу и защитить родную Украину, вдруг почувствовало угрозу и недоверие к агрессору. Я имею в виду именно "ватных мишебратьев" и ценителей "русского мира". Однако и патриотов среди местных на Востоке тоже немало. И они также оказались сейчас перед угрозой,
– подытожил морпех 503-го батальона под псевдонимом Дизайнер.
Разведение сил на Донбассе: что нужно знать
- О срыве договоренностей говорил также глава МИД Украины Вадим Пристайко. Процесс может восстановиться, если боевики 7 дней будут придерживаться режима прекращения огня.
- Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что в результате разведения украинские военные должны отойти на расстояние, позволяющее сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.
- Наблюдатели утверждают, что пророссийские боевики якобы сигнализировали о том, что готовы к разведению, запуская сигнальные ракеты.
- В то же время боевики продолжают обстрелы украинских позиций, в том числе – определенных участков.
- На заседании ТКГ в Минске не удалось договориться о новой дате начала разведения.