Надо проводить разведения войск в Донбассе: мнение украинского морпеха

Не Украина должна отводить войска, а Россия освободить наши территории, убежден украинский военный, морпех 503-го батальона под псевдонимом "Дизайнер".

Об этом военный рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу.

Полный текст интервью: Отвод украинских войск в Донбассе неприемлемо, – искреннее интервью с морпехами 503 батальона

Удобно быть против войны, когда ты ее видишь только с экрана телевизора. Я категорически против прекращения огня, наоборот только за наступление наших войск. Это сложно, но возможно. Не Украина должна отводить войска, а Россия освободить наши территории. Видишь врага – стреляй... Отвод украинских войск неприемлемо! Спросите себя, стоит ли отдавать захватчику родную землю, на которой ребята почти ежедневно проливают кровь и гибнут от пуль захватчика, защищая каждый метр своей, нашей Украины ?!

– высказался украинский армеец.

Он также пояснил, что в настоящее время угрозу для себя и недоверие к российскому агрессора почувствовало даже то гражданское население Донбасса, которое в 2014-м было против украинской армии.

Сейчас мы наблюдаем, как в распад скандала относительно приказа об отводе войск, гражданское население, которое еще в начале войны в 2014-м не давало нашим ребятам и технике пройти колонной, чтобы дать отпор врагу и защитить родную Украину, вдруг почувствовало угрозу и недоверие к агрессору. Я имею в виду именно "ватных мишебратьев" и ценителей "русского мира". Однако и патриотов среди местных на Востоке тоже немало. И они также оказались сейчас перед угрозой,

– подытожил морпех 503-го батальона под псевдонимом Дизайнер.