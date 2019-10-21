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      Чи треба проводити розведення військ на Донбасі: думка українського морпіха

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      Бачиш ворога – стріляй
      Бачиш ворога – стріляй

      Не Україна має відводити війська, а Росія має звільнити наші території, переконаний український військовий, морпіх 503-го батальйону на псевдо "Дизайнер".

      Про це військовий розповів в ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу.

      Читайте також: Повний текст інтерв'ю: Відведення українських військ на Донбасі неприйнятне, – щире інтерв'ю з морпіхом 503 батальйону

      Зручно бути проти війни, коли ти її бачиш лише з екрана телевізора. Я категорично проти припинення вогню, навпаки лише за наступ наших військ. Це складно, але можливо. Не Україна має відводити війська, а Росія має звільнити наші території. Бачиш ворога – стріляй... Відведення українських військ неприйнятне! Спитайте себе, чи варто віддавати загарбнику рідну землю, на якій хлопці майже щодня проливають кров і гинуть від куль загарбника, захищаючи кожний метр своєї, нашої України?! 
      – висловився український армієць.

      Він також пояснив, що наразі загрозу для себе і недовіру до російського агресора відчуло навіть те цивільне населення Донбасу, яке у 2014-му було проти української армії.

      Наразі ми спостерігаємо, як у розпад скандалу щодо наказу про відвід військ, цивільне населення, яке ще на початку війни в 2014-му не давало нашим хлопцям і техніці пройти колоною, аби дати відсіч ворогу і захистити рідну Україну, раптом відчуло загрозу і недовіру до агресора. Я маю на увазі саме "ватних мишебратьев" і поціновувачів "руського міра". Проте і патріотів серед місцевих на Сході теж чимало. І вони також опинились зараз перед загрозою,
      – підсумував морпіх 503-го батальйону на псевдо Дизайнер.

      Розведення сил на Донбасі: що треба знати

      • Про зрив домовленостей говорив також глава МЗС України Вадим Пристайко. Процес може відновитися, якщо бойовики 7 днів дотримуватимуться режиму припинення вогню.
      • Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що внаслідок розведення українські військові мали б відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.
      • Спостерігачі переконують, що проросійські бойовики нібито сигналізували про те, що готові до розведення, запускаючи сигнальні ракети.
      • Водночас бойовики продовжують обстріли українських позицій, у тому числі – визначених ділянок.
      • На засіданні ТКГ у Мінську не вдалось домовитись про нову дату початку розведення.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Розведення військ Війна на Донбасі Новини Росії
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