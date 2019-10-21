Чи треба проводити розведення військ на Донбасі: думка українського морпіха

Не Україна має відводити війська, а Росія має звільнити наші території, переконаний український військовий, морпіх 503-го батальйону на псевдо "Дизайнер".

Про це військовий розповів в ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу.

Читайте також: Повний текст інтерв'ю: Відведення українських військ на Донбасі неприйнятне, – щире інтерв'ю з морпіхом 503 батальйону

Зручно бути проти війни, коли ти її бачиш лише з екрана телевізора. Я категорично проти припинення вогню, навпаки лише за наступ наших військ. Це складно, але можливо. Не Україна має відводити війська, а Росія має звільнити наші території. Бачиш ворога – стріляй... Відведення українських військ неприйнятне! Спитайте себе, чи варто віддавати загарбнику рідну землю, на якій хлопці майже щодня проливають кров і гинуть від куль загарбника, захищаючи кожний метр своєї, нашої України?!

– висловився український армієць.

Він також пояснив, що наразі загрозу для себе і недовіру до російського агресора відчуло навіть те цивільне населення Донбасу, яке у 2014-му було проти української армії.

Наразі ми спостерігаємо, як у розпад скандалу щодо наказу про відвід військ, цивільне населення, яке ще на початку війни в 2014-му не давало нашим хлопцям і техніці пройти колоною, аби дати відсіч ворогу і захистити рідну Україну, раптом відчуло загрозу і недовіру до агресора. Я маю на увазі саме "ватних мишебратьев" і поціновувачів "руського міра". Проте і патріотів серед місцевих на Сході теж чимало. І вони також опинились зараз перед загрозою,

– підсумував морпіх 503-го батальйону на псевдо Дизайнер.