Чи треба проводити розведення військ на Донбасі: думка українського морпіха
Не Україна має відводити війська, а Росія має звільнити наші території, переконаний український військовий, морпіх 503-го батальйону на псевдо "Дизайнер".
Про це військовий розповів в ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу.
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Зручно бути проти війни, коли ти її бачиш лише з екрана телевізора. Я категорично проти припинення вогню, навпаки лише за наступ наших військ. Це складно, але можливо. Не Україна має відводити війська, а Росія має звільнити наші території. Бачиш ворога – стріляй... Відведення українських військ неприйнятне! Спитайте себе, чи варто віддавати загарбнику рідну землю, на якій хлопці майже щодня проливають кров і гинуть від куль загарбника, захищаючи кожний метр своєї, нашої України?!
– висловився український армієць.
Він також пояснив, що наразі загрозу для себе і недовіру до російського агресора відчуло навіть те цивільне населення Донбасу, яке у 2014-му було проти української армії.
Наразі ми спостерігаємо, як у розпад скандалу щодо наказу про відвід військ, цивільне населення, яке ще на початку війни в 2014-му не давало нашим хлопцям і техніці пройти колоною, аби дати відсіч ворогу і захистити рідну Україну, раптом відчуло загрозу і недовіру до агресора. Я маю на увазі саме "ватних мишебратьев" і поціновувачів "руського міра". Проте і патріотів серед місцевих на Сході теж чимало. І вони також опинились зараз перед загрозою,
– підсумував морпіх 503-го батальйону на псевдо Дизайнер.
Розведення сил на Донбасі: що треба знати
- Про зрив домовленостей говорив також глава МЗС України Вадим Пристайко. Процес може відновитися, якщо бойовики 7 днів дотримуватимуться режиму припинення вогню.
- Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що внаслідок розведення українські військові мали б відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.
- Спостерігачі переконують, що проросійські бойовики нібито сигналізували про те, що готові до розведення, запускаючи сигнальні ракети.
- Водночас бойовики продовжують обстріли українських позицій, у тому числі – визначених ділянок.
- На засіданні ТКГ у Мінську не вдалось домовитись про нову дату початку розведення.