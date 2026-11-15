Польская полиция разыскивает лиц, причастных к написанию надписей "Слава УПА" на памятниках в Варшаве

В Польше неизвестные повредили два памятника в Варшаве, написав на них "Слава УПА". Инцидент осудили Еврейский исторический институт и посольство Украины в Польше, которое назвало его проявлением гибридной войны.

Об этом сообщает RMF24.

Надписи на памятниках в Варшаве

Надпись "Слава УПА" появилась на памятнике Героям гетто возле Музея истории польских евреев POLIN, а также на памятнике солдатам 1-й армии Войска Польского, расположенном на площади Политических заключенных сталинизма.

Как сообщил Польскому пресс-агентству представитель столичной полиции Бартломей Снядала, 14 ноября на месте работали правоохранители, следственно-оперативная группа и криминалист.

По его словам, полиция проводит мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к вандализму. Более подробную информацию обещают сообщить после задержания подозреваемых.

Еврейский исторический институт Польши решительно осудил повреждение памятников. Там назвали инцидент позорным нападением на память о жертвах Холокоста и героях еврейского сопротивления.

По данным организации, подобные акты вандализма зафиксированы на 11 памятниках в четырех польских городах.

Посольство Украины в Польше назвало повреждение памятников спланированной провокацией и " проявлением гибридной войны ", которую Россия пытается вести в европейских странах, в частности в Польше.