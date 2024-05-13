В Киеве коммунальный работник использовал государственный символ страны в хозяйственных целях. Работник из Деснянского района столицы положил во флаг скошенную траву, что вызвало возмущение пользователей соцсетей. Об инциденте сообщил на своей странице в фейсбуке киевлянин Вадим Бондаренко.

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Какое наказание предусматривает такой поступок

Местный дворник, вероятно, решил, что старый, спущенный Государственный флаг больше не имеет ценности и поэтому его можно использовать в других целях.

Это так теперь делается – в государственный флаг траву собирают?! Вы вообще в курсе, что люди жизнь свою отдают за то, чтобы этот флаг развевался над Украиной? Это – надругательство над государственной символикой,

– написал Вадим Бондаренко.

Об инциденте сообщили Нацполиции, она уже начала проверку и следственные действия. Стоит отметить, что даже после списания флаг не перестает быть государственным символом страны. Согласно правилам использования флага, он не должен касаться земли или пола во время вывешивания, на нем нельзя размещать предметы, эмблемы, украшения. Сам флаг нельзя использовать как украшение или декорацию.

Действия коммунальщика могут подпадать под статью Уголовного кодекса Украины о надругательстве над государственными символами, что предусматривает штраф от 17 до 68 тысяч гривен и арест до полугода и лишение свободы сроком до 3 лет. Впрочем, указанная статья предусматривает именно публичное надругательство над символом с прямым умыслом.

Пользователь Вадим Бондаренко сообщил о надругательстве и закрыл свой профиль / Скриншот с фейсбук Вадима Бондаренко

Это не первый случай надругательства над флагом Украины