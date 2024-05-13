У Києві комунальний працівник використав державний символ країни з господарською метою. Працівник з Деснянського району столиці поклав у прапор скошену траву, що викликало обурення користувачів соцмереж. Про інцидент повідомив на своїй сторінці у фейсбуці киянин Вадим Бондаренко.

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Яке покарання передбачає такий вчинок

Місцевий двірник, імовірно, вирішив, що старий, спущений Державний прапор більше не має цінності і тому його можна використовувати в інших цілях.

Це так тепер робиться – в державний прапор траву збирають?! Ви взагалі в курсі, що люди життя своє віддають за те, щоб цей прапор майорів над Україною? Це – наруга над державною символікою,

– написав Вадим Бондаренко.

Про інцидент повідомили Нацполіцію, вона вже почала перевірку та слідчі дії. Варто зазначити, що навіть після списання прапор не перестає бути державним символом країни. Згідно з правилами використання прапора, він не повинен торкатись землі чи підлоги під час вивішування, на ньому не можна розміщувати предмети, емблеми, прикраси. Сам прапор не можна використовувати як прикрасу чи декорацію.

Дії комунальника можуть підпадати під статтю Кримінального кодексу України про наругу над державними символами, що передбачає штраф від 17 до 68 тисяч гривень і арешт до півроку та позбавлення волі строком до 3 років. Втім, вказана стаття передбачає саме публічну наругу над символом з прямим умислом.

Користувач Вадим Бондаренко повідомив про наругу та закрив свій профіль / Скріншот з фейсбук Вадима Бондаренка

Це не перший випадок наруги над прапором України