Надругательство над могилами погибших защитников: задержанной женщине объявили подозрение
21 июня 2024, 14:23Читати новину українською
Женщине, которая совершила надругательство над могилами защитников Украины, было сообщено о подозрении. По информации от прокуратуры, 60-летней женщине предъявлено обвинение в хулиганстве.
В Киеве женщине в возрасте 60 лет сообщили о подозрении за надругательство над могилами защитников Украины. По информации Печерской окружной прокуратуры, она задержана за совершение этого правонарушения из хулиганских побуждений.