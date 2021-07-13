Надувные матрасы в фонтанах: как львовяне спасаются от аномальной жары – забавные фото

Нынешнее лето удивило львовян сумасшедшей жарой. Каждый спасается от нее по-разному. Кто-то едет в отпуск к морю или озеру, а другие плещутся в фонтанах в центре города.

Горожан уже не удивляют дети, которые развлекаются в сухих фонтанах. Однако в этом году к ним с радостью присоединились затейливые взрослые.

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Надувной матрас возле Forum Lviv

В телеграм-канале "Типовий Львів" недавно опубликовали забавное фото. На нем изображен странный отдыхающий, который загорает возле ТРЦ Forum Lviv на улице Под Дубом.

Парень разместил надувной матрас посреди струй воды сухого фонтана. Он лежал на нем в плавках, а за его отдыхом наблюдали удивленные горожане.



Парень загорал на надувном матрасе возле ТРЦ / Фото "Типовий Львів"

Надувной бассейн возле Оперного театра

Недавно в сухом фонтане на проспекте Свободы появился надувной бассейн. На фото, которое опубликовали в сети, видно десятки детей, которые развлекаются в струях воды сухого фонтана перед Оперным театром. Однако таким действом львовян не удивишь, ведь это происходит ежегодно.

Изюминкой композиции стал надувной бассейн, который кто-то из горожан принес в центр Львова. Он изрядно позабавил ребятишек, которые барахтались в нем, спасаясь от жары.



Надувной бассейн в центре Львова / Фото "Типовий Львів"