Созданный летом 2024 года Центр беспилотных систем "Рубикон" в составе российской оккупационной армии взял на вооружение беспилотные ударные катера. Основной их задачей, вероятно, станут удары по украинской морской инфраструктуре.

Об этом в понедельник, 4 августа, рассказали в Defense Express со ссылкой на аналитика Сергея "Флеша" Бескрестнова, передает 24 Канал. Эксперт предположил, что может стать противодействием.

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Россияне вооружились надводными дронами

На обнародованных видео можно увидеть проведение учений по поражению морских целей с помощью надводных дронов-камикадзе, а также надводный беспилотник, умеющий погружаться под воду.

Поражение дроном цели в море: смотрите видео

"Флеш" отмечает – "Рубикон" работает над созданием технологий обнаружения и уничтожения с воздуха украинских надводных дронов. Со своей стороны это намекает на то, что россияне одновременно отрабатывают способы защиты собственных беспилотников.

Надо уже разрабатывать системы поиска ударных катеров и их уничтожения. FPV успешно справляются с этими задачами, главное организация,

– пишет эксперт.

Погружение беспилотника под воду: смотрите видео

Что известно о "Рубиконе"?

"Рубикон" – достаточно молодая структура, которая работает под руководством российского министра обороны Андрея Белоусова. Центр беспилотных систем сыграл важную роль в уничтожении украинской логистики во время боевых действий в Курской области.

Сейчас формирование получает приоритетное снабжение в средствах поражения. По данным издания, речь идет о широком перечне дронов, включая зенитные FPV. Его перебрасывают прежде всего на те направления, где важнейшим является задача по перерезанию логистики, речь идет о систематических ударах на расстоянии до 20 – 30 километров.