В Молдову на фоне протестов пытался заехать наемник "Вагнера"
Источник:Newsmaker
Наемник ЧВК "Вагнера" 12 марта пытался въехать в Молдову. Российский вагнеровец был идентифицирован в аэропорту в Кишиневе.
Пограничная полиция сообщила 12 марта, что не пустила в Молдову представителя ЧВК "Вагнера". В ведомстве отметили, что мужчина прибыл в страну самолетом, но в аэропорту его остановили.
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Вагнеровца отправили в страну, из которой он прилетел
"Обмен информацией позволил нам обнаружить в потоке пассажиров в аэропорту Кишинева гражданина, идентифицированного как представитель ЧВК из России (Вагнера). Его не пустили в страну и вернули самолетом в государство, из которого он вылетел", – рассказали в полиции.
В Молдову пытался заехать наемник "Вагнера" / Фото полиция Молдовы
В полиции отметили, что за последнюю неделю не пустили в страну 182 иностранных граждан и 46 единиц транспорта. По информации пограничников, 165 из них нарушили молдавское пограничное и миграционное законодательство.
При этом, по данным пограничников, за последние сутки поток прибывающих в Молдову возрос. За последние 24 часа в страну въехало более 23,8 тысячи человек и почти все иностранные граждане, из которых почти 5 тысяч – граждане Украины.
Вагнеровец пытался въехать в Молдову на фоне протестов
- В воскресенье, 12 марта, пророссийские силы Молдовы готовят масштабные беспорядки на акции протеста.
- Нацполиция Молдовы сообщила, что располагает информацией, что во время акции протеста планируются массовые беспорядки, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.
- Американская разведка также информировала, что россияне планируют организовать протесты в Молдове в целях установления пророссийской администрации.
- Белый дом имеет основания полагать, что связанные с российской разведкой люди могут проводить подготовку антиправительственных демонстраций.
- В феврале 2023 года Владимир Зеленский передал президенту Молдовы Майе Санду разведданные о планах Кремля по дестабилизации ситуации в стране. После этого в Молдове произошли изменения в правительстве.