В Молдову на фоне протестов пытался заехать наемник "Вагнера"

Наемник ЧВК "Вагнера" 12 марта пытался въехать в Молдову. Российский вагнеровец был идентифицирован в аэропорту в Кишиневе.

Пограничная полиция сообщила 12 марта, что не пустила в Молдову представителя ЧВК "Вагнера". В ведомстве отметили, что мужчина прибыл в страну самолетом, но в аэропорту его остановили.

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Вагнеровца отправили в страну, из которой он прилетел

"Обмен информацией позволил нам обнаружить в потоке пассажиров в аэропорту Кишинева гражданина, идентифицированного как представитель ЧВК из России (Вагнера). Его не пустили в страну и вернули самолетом в государство, из которого он вылетел", – рассказали в полиции.

В Молдову пытался заехать наемник "Вагнера" / Фото полиция Молдовы

В полиции отметили, что за последнюю неделю не пустили в страну 182 иностранных граждан и 46 единиц транспорта. По информации пограничников, 165 из них нарушили молдавское пограничное и миграционное законодательство.

При этом, по данным пограничников, за последние сутки поток прибывающих в Молдову возрос. За последние 24 часа в страну въехало более 23,8 тысячи человек и почти все иностранные граждане, из которых почти 5 тысяч – граждане Украины.

Вагнеровец пытался въехать в Молдову на фоне протестов