Попал в плен в Украине, а теперь – в розыске: что известно о казахском наемнике

Казахстанские власти объявили в розыск Нурсултана Исакова, который попал в украинский плен. Он заявлял, что в России ему якобы подбросили наркотики и заставили подписать контракт.

Исакова 19 февраля 2026 года объявил в розыск отдел полиции Атбасарского района. Об этом сообщил проект "Хочу жить".

Что известно о наемнике из Казахстана?

В январе 2026 года проект публиковал видео с 30-летним Нурсултаном Исаковым из Астаны, который сдался в плен 24 бригаде ВСУ в районе Часового Яра.

По словам наемника, Россия якобы подбросила ему наркотики, запугала длительным заключением и заставила подписать контракт.

По казахстанскому законодательству, Исакову за наемничество грозит от 7 лет – до пожизненного заключения с лишением гражданства и конфискацией имущества.

Еще раз напоминаем тем, кто верит, что контракт с вооруженными силами России может помочь решить финансовые, миграционные или криминальные проблемы: это не соответствует действительности, особенно для иностранцев. Россия использует иностранцев как дешевую пехоту, которую не жалко потерять,

– написали на странице проекта.

В 2025 году власти страны усилили преследование граждан, которые воевали на стороне России, возбудив более 700 уголовных дел.

Как Россия заставляет иностранцев воевать в Украине?