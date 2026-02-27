Попал в плен в Украине, а теперь – в розыске: что известно о казахском наемнике
- Власти Казахстана объявили в розыск одного из наёмников, который попал в украинский плен.
- Исаков заявил, что в России ему подбросили наркотики и заставили подписать контракт, угрожая заключением в тюрьму.
Казахстанские власти объявили в розыск Нурсултана Исакова, который попал в украинский плен. Он заявлял, что в России ему якобы подбросили наркотики и заставили подписать контракт.
Исакова 19 февраля 2026 года объявил в розыск отдел полиции Атбасарского района. Об этом сообщил проект "Хочу жить".
Смотрите также Фронт вместо работы: Кения заявила, что Кремль обманом заманивает граждан на войну против Украины
Что известно о наемнике из Казахстана?
В январе 2026 года проект публиковал видео с 30-летним Нурсултаном Исаковым из Астаны, который сдался в плен 24 бригаде ВСУ в районе Часового Яра.
По словам наемника, Россия якобы подбросила ему наркотики, запугала длительным заключением и заставила подписать контракт.
По казахстанскому законодательству, Исакову за наемничество грозит от 7 лет – до пожизненного заключения с лишением гражданства и конфискацией имущества.
Еще раз напоминаем тем, кто верит, что контракт с вооруженными силами России может помочь решить финансовые, миграционные или криминальные проблемы: это не соответствует действительности, особенно для иностранцев. Россия использует иностранцев как дешевую пехоту, которую не жалко потерять,
– написали на странице проекта.
В 2025 году власти страны усилили преследование граждан, которые воевали на стороне России, возбудив более 700 уголовных дел.
Как Россия заставляет иностранцев воевать в Украине?
Россия вербует наемников из Сирии, Йемена и Ливии для войны в Украине, обещая высокий заработок. Солдаты впоследствии жалеют о своем выборе и сталкиваются с трудностями в возвращении домой.
Оккупанты могут предлагать кубинцам 2000 долларов за вербовку для войны. Вероятно, 5000 человек уже удалось убедить подписать контракт.