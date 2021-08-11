У российского наемника в Ливии нашли детали операций "вагнеровцев", – СМИ
Источник:BBC
В планшете, который мог принадлежать российскому наемнику в Ливии, нашли детали операций "вагнеровцев" в нескольких странах мира. В частности, там обнаружили десятки файлов, свидетельствующих об участии бойцов России в спецоперациях в Ливии.
Издание сообщило, что один из источников передал в ее распоряжение планшет, который нашли в зоне боев на западе Ливии.
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Вероятные свидетельства преступлений российских наемников
Там предположили, что планшет весной 2020 года забыл российский наемник, воевавший на стороне ливийской национальной армии Халифы Хафтара. В памяти устройства были десятки файлов, которые свидетельствовали об участии российских наемников в боевых действиях в Ливии и других странах.
Одного из упомянутых в файлах бойцов изданию удалось идентифицировать – это 36-летний гражданин России Федор Метелкин. Он, вероятно, ранее воевал в составе ЧВК "Вагнер" на востоке Украины.
Помимо планшета, редакция получила заявку на получение вооружения и техники на русском языке, датированную 19 января 2020 года. В ней есть информация о запросе на средства связи, боеприпасы и современные виды вооружения. СМИ располагает заявкой на пополнение поврежденной техники "Вагнера" в Мозамбике.
Источники издания также сообщили, что "вагнеровцы" в условиях войны не придерживаются никаких моральных принципов. Они жестоко убивают военнопленных и гражданских, а также минируют территории, где живут мирные.
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ЧВК "Вагнер": что это такое
- Частная военная компания "Вагнер" – это тайная структура России. Официально Кремль отрицает какую-либо связь с ними.
- "Вагнеровцы" воевали на Донбассе на стороне боевиков. Также их след заметили в Сирии, Мозамбике, Судане и ЦАР.