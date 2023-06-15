В настоящее время конфликт между частными военными компаниями и Минобороны России существенно обострился. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров.

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Что происходит внутри российской армии

Андрей Крамаров пояснил, что отсутствие внутреннего единства у россиян становится причиной того, что они готовы нанести ущерб друг другу и даже "сливать" координаты своего противника украинской разведке.

Этот сценарий абсолютно реален – с кадыровцами российская регулярная армия так поступала и не раз,

– добавил он.

Российские военные делали это для того, чтобы подставить кадыровцев и спасти себя. Также довольно показателен случай, когда командир собрал личный состав численностью около 200 человек, произносил несколько часов речь и после чего отправил их на верную смерть. Помогла в этом украинская разведка, отработавшая по оккупантам в прифронтовой зоне.

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Истинное лицо россиян

Андрей Крамаров сообщил, что для украинской стороны такие случаи показательны и играют нам на руку. Также это демонстрирует, что у России нет единства ни на каком уровне.

Вы ведь союзники фактически, воюющие на одной стороне, и вы позволяете себе сливать друг друга? Для ВСУ, конечно, это нонсенс, а для них – нормально,

– подчеркнул он.

По его мнению, армия – это зеркало общества, поэтому героизм ВСУ еще раз показывает несокрушимость и преданность украинского народа.

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