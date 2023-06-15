В настоящее время конфликт между частными военными компаниями и Минобороны России существенно обострился. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров.
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Что происходит внутри российской армии
Андрей Крамаров пояснил, что отсутствие внутреннего единства у россиян становится причиной того, что они готовы нанести ущерб друг другу и даже "сливать" координаты своего противника украинской разведке.
Этот сценарий абсолютно реален – с кадыровцами российская регулярная армия так поступала и не раз,
– добавил он.
Российские военные делали это для того, чтобы подставить кадыровцев и спасти себя. Также довольно показателен случай, когда командир собрал личный состав численностью около 200 человек, произносил несколько часов речь и после чего отправил их на верную смерть. Помогла в этом украинская разведка, отработавшая по оккупантам в прифронтовой зоне.
Андрей Крамаров объяснил, почему россияне пытаются уничтожать друг друга: смотрите видео
Истинное лицо россиян
Андрей Крамаров сообщил, что для украинской стороны такие случаи показательны и играют нам на руку. Также это демонстрирует, что у России нет единства ни на каком уровне.
Вы ведь союзники фактически, воюющие на одной стороне, и вы позволяете себе сливать друг друга? Для ВСУ, конечно, это нонсенс, а для них – нормально,
– подчеркнул он.
По его мнению, армия – это зеркало общества, поэтому героизм ВСУ еще раз показывает несокрушимость и преданность украинского народа.
Конфликт между ЧВК "Вагнера" и Минобороны России: главное
- Министром обороны России Шойгу был издан приказ, предусматривающий, что до 1 июля все "российские добровольцы" должны подписать контракты с ведомством.
- Конечно, руководитель ЧВК "Вагнера", на которого собственно и был нацелен приказ, отказался его выполнять. Аргументы его дерзкого решения звучали не слишком убедительно.
- В британской разведке заявили, что Пригожин фактически бросил вызов кремлевской верхушке, то есть в том числе и русскому диктатору Владимиру Путину, которого постоянно пытался обходить стороной.