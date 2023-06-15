Зараз конфлікт між приватними військовими компаніями та Міноборони Росії суттєво загострився. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров.

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Що відбувається всередині російського війська

Андрій Крамаров пояснив, що відсутність внутрішньої єдності у росіян стає причиною того, що вони готові завдати шкоди один одному та навіть "зливати" координати свого противника українській розвідці.

Цей сценарій абсолютно реальний – із кадирівцями російська регулярна армія так робила і не раз,

– додав він.

Російські військові робили це для того, щоб підставити кадирівців та врятувати себе. Також доволі показовим ж випадок, коли командир зібрав особовий склад чисельністю близько 200 осіб, виголошував декілька годин промову й після чого відправив їх на вірну смерть. Допомогла у цьому українська розвідка, яка відпрацювала по окупантах у прифронтовій зоні.

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Істинне обличчя росіян

Андрій Крамаров повідомив, що для української сторони такі випадки є показовими та грають нам на руку. Також це демонструє, що у Росії немає єдності ні на якому рівні.

Ви ж союзники фактично, які воюють на одному боці, і ви дозволяєте собі зливати один одного? Для ЗСУ, звичайно, це є нонсенсом, а для них – нормально,

– наголосив він.

На його думку, армія – це дзеркало суспільства, тож героїзм ЗСУ ще раз показує незламність та відданість українського народу.

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