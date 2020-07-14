Пророссийские боевики продолжают цинично обстреливать Донбасс. С начала суток 14 июля уже семь украинских военных получили ранения.

Шестеро военнослужащих получили осколочные ранения, сообщили в пресс-штабе ООС в фейсбуке. Еще один воин был ранен в результате обстрела из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Пока ничего неизвестно о состоянии здоровья раненых.

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