Проросійські бойовики продовжують цинічно обстрілювати Донбас. Від початку доби 14 липня вже семеро українських військових отримали поранення.

Окупанти цілеспрямовано першими відкрили вогонь по позиціях наших захисників, вкотре підтверджуючи своє небажання дотримуватись існуючих мирних домовленостей, повідомили у пресштабі ООС у фейсбуці.

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Де зафіксували обстріли

На Донеччині поблизу Новомихайлівки проросійські бойовики застосували протитанковий ракетний комплекс "Фагот". Унаслідок цього шестеро військовослужбовців отримали осколкові поранення.

Ще один воїн отримав поранення внаслідок обстрілу з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік Водяного.

Таким чином від початку доби вже 7 українських захисників отримали поранення. Їх усіх евакуаційною технікою оперативно доставили до медичних закладів. Наразі нічого невідомо про стан здоров'я військових.

Окупанти не залишилися без гідної відповіді, втрати противника уточнюються.

Зауважимо, що 13 липня проросійські бойовики цинічно обстріляли групу військових і медиків, які вирушили за тілом вбитого українського героя у білих касках і жилетах. Окупанти скористалися моментом і попри домовлений "режим тиші" обстріляли групу. Загинув медик, ще один поранений військовий залишився на місці події.