Россия продолжает принуждать гастарбайтеров из бедных стран подписывать контракт с Минобороны, оказывая на них давление. Главное управление разведки рассказало историю двух граждан Кыргызстана, погибших на войне.

Мужчины приехали в Россию на заработки. Об этом сообщило ГУР.

Что известно о наемниках?

Разведчики идентифицировали очередных российских наемников. Они были гражданами Кыргызстана, которых уничтожили украинские военные.

Оба мужчины находились на территории России в статусе трудовых мигрантов. Страна-агрессор принуждением или обещаниями легких денег заставила их отправиться на войну против Украины.

Первый наемник – 40-летний Денис Алексеев. 5 мая 2026 года он подписал годовой контракт с российской армией в Москве. После короткие подготовки его в звании стрелка отправили в Донецкую область. Уже в середине июня Силы обороны ликвидировали его вблизи поселка Липовое.

Другой погибший – 43-летний Дастан Тагаев, который работал в Новосибирске. Осенью 2025 года полицейские во время рейда выписали ему штраф за незаконное пребывание на территории России.

Из-за угрозы тюремного заключения и давления со стороны силовиков мужчина был вынужден подписать контракт. После короткие подготовки Тагаева отправили на Запорожское направление, где в июне 2026 года его ликвидировали ВСУ.

В ГУР заявили, что иностранные наемники могут спасти себе жизнь, если добровольно сдадутся в плен в рамках проекта "Хочу жить".

Что известно об иностранцах в российской армии?

В июне в плен к ВСУ впервые сдался гражданин Таджикистана. Мужчина много лет работал в России и после угроз депортацией согласился подписать контракт, а впоследствии оказался на фронте.

Также пограничники подразделения "Страж" бригады "Помста" взяли в плен российского наемника – гражданина Бурунди. Житель одного из государств Центральной Африки сдался ВСУ на Лиманском направлении.