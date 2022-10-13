Крымский мост искусственно сделали причиной массированной российской атаки, – генерал Наев

Генерал Сергей Наев заявил, что атаки по Крымскому мосту могли быть разборками между силовиками России. Также украинский генерал заверил, что что мост сделали причиной массированного удара по Украине.

По словам Наева, информация о том, кто именно атаковал Крымский мост, поступает из источников страны-агрессора. Об этом Сергей Наев сказал в эфире телемарафона "Единые новости" 13 октября.

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Наев назвал причину массированных атак по Украине искусственной

В любом случае, то, что это стало какой-то причиной массированного удара (по Украине – 24 канал) это было сделано искусственно. Для того чтобы обвинить Украину,

– заявил Наев.

На вопрос, атаковала ли Крымский мост не Украина, генерал сказал, что он не причастен к принятию таких решений. Однако одна из версий: атака по Крымскому мосту – это разборки между силовыми ведомствами в самой России.

В России достаточно ракет и ресурсов, все зависит от политических решений

Сергей Наев также ответил на вопрос, достаточно ли у России ресурсов, чтобы массированные атаки по Украине стали системными.

В России достаточно соответствующих военных ресурсов. В России достаточно ракет и других средств, поражающих гражданскую инфраструктуру и войска,

– объяснил Наев.

Генерал уточнил, что действия Москвы зависят от принятых решений военно-политическим руководством России и командованием, управляющим стратегически наступательной операцией в Украине.

Сергей Наев пояснил, что масштабные атаки Россией гражданских объектов связаны с:

сменой руководителя стратегически наступающей операции;

необходимостью военно-политического руководства показать, что они контролируют ситуацию. В частности, после провальных действий в Харьковском и Херсонском направлении.

По данным Наева, именно эти аспекты обусловили массированный удар России по Украине.

Следует вспомнить, что Россия в течение 10 – 11 октября массированно атаковала Украину. Тревоги два дня подряд звучали ориентировочно 5 часов. Только 10 октября взрывы прогремели в таких городах:

Тернополь;

Львов;

Кременчуг;

Кривой Рог;

Одесса;

Харьков;

Конотоп;

Днепр;

Запорожье;

Черкассы;

Николаев и Николаевщина;

Житомирская область;

Киевская область и Киев;

Хмельницкая область и Хмельницкий;

Ивано-Франковская область;

Ровенская область.

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